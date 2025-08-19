Через атаку дронів на Чернігівщині частина населених пунктів без світла

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.

За його словами, внаслідок атаки зафіксовано ураження об'єктів інфраструктури. У кількох населених пунктах виникли перебої з електропостачанням.

На місцях вже працюють аварійні бригади енергетиків та рятувальники. Роботи з відновлення тривають.

Нагадаємо, в ніч на 19 серпня Росія завдала масованого ракетного удару по Полтавській області. Відомо про влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах. У результаті атаки постраждали адміністративні будівлі місцевих підприємств енергетичного сектору.