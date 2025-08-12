18:29  12 серпня
На Київщині жінка осквернила меморіал на Алеї пам’яті Героїв
Біля Запорізької АЕС помітили густий дим
В Україні з’явиться послуга "Starlink у смартфоні"
12 серпня 2025, 17:24

Поліцейська з Чернігова Анна Жмурко стала чемпіонкою України з легкої атлетики

12 серпня 2025, 17:24
Фото: Національна поліція України
Дівчина здобула золото на національному чемпіонаті з легкої атлетики, продемонструвавши високий рівень спортивної майстерності

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Інспекторка Тренінгового центру поліції Чернігівської області Анна Жмурко стала чемпіонкою України з легкої атлетики на дистанції 3000 метрів з перешкодами. Змагання проходили на стадіоні "Скіф" у Львові, де вона показала час 10 хвилин 52 секунди, посівши перше місце серед дорослих спортсменів.

Анна Жмурко на стадіоні "Скіф" у Львові

Чернігівщина була представлена на чемпіонаті п’ятьма легкоатлетами, серед яких Анна стала єдиною переможницею.

Раніше повідомлялося, 22-річна студентка з Дніпропетровщини Юлія Яковенко увійшла до жіночої збірної України зі спортивного лову коропа аби згодом вирушити на чемпіонат світу в Італії.

