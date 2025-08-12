Поліцейська з Чернігова Анна Жмурко стала чемпіонкою України з легкої атлетики
Дівчина здобула золото на національному чемпіонаті з легкої атлетики, продемонструвавши високий рівень спортивної майстерності
Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.
Інспекторка Тренінгового центру поліції Чернігівської області Анна Жмурко стала чемпіонкою України з легкої атлетики на дистанції 3000 метрів з перешкодами. Змагання проходили на стадіоні "Скіф" у Львові, де вона показала час 10 хвилин 52 секунди, посівши перше місце серед дорослих спортсменів.
Чернігівщина була представлена на чемпіонаті п’ятьма легкоатлетами, серед яких Анна стала єдиною переможницею.
