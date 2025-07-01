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01 июля 2025, 18:30

Студентка из Днепропетровщины едет на чемпионат мира по ловле гигантских карпов в Италии

01 июля 2025, 18:30
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фото: Известно
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22-летняя Юлия Яковенко из села Новопавловка Днепропетровской области готовится дебютировать на международной арене

Об этом сообщает "Известно", передает RegioNews.

Девушка вошла в состав женской сборной Украины по спортивной ловле карпа. Уже 15 июля она представит страну на чемпионате мира по карпфишингу, который пройдет в Италии. Юлия - студентка пятого курса исторического факультета Днепровского национального университета имени Олеся Гончара.

К спортивной рыбалке девушка присоединилась в 2020 году. Именно тогда познакомилась с энтузиастом этого дела - Иваном, с которым впоследствии составила дуэт не только в жизни, но и в соревнованиях. Они начали участвовать в турнирах в 2023 году и уже на дебютном "Кубке машиностроителей" одержали победу в номинации "Big Fish". В 2024-м году Юлия получила бронзу на "2+2 Marathon" и золото на "Закрытии сезона", что и открыло ей путь в сборную.

Несмотря на обучение, спортсменка интенсивно готовится к соревнованиям: тренируется на местных водоемах, тестирует прикормки и изучает погодные условия. Карпфишинг требует выдержки и точного расчета, ведь спортсменки могут часами ждать поклевки крупной рыбы. Юлия серьезно относится к подготовке, в частности обрабатывает даже лабораторные данные о поведении рыбы.

Участие в чемпионате в Италии станет не только испытанием, но и возможностью получить опыт на мировом уровне. После возвращения девушка планирует продолжить развитие спортивной рыбалки в регионе. Поддержку ей выражают как преподаватели вуза, так и местные активисты, убежденные, что такой пример мотивирует молодежь приобщаться к неординарным, но перспективным видам спорта.

Напомним, в Днепропетровской области во время нереста задержали мужчину с багажником, полным раков.

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