Удар безпілотником по Чернігівщині: поранено 52-річного енергетика
Російські військові атакували місто Семенівка Чернігівської області з безпілотника. Внаслідок удару поранення отримав 52-річний цивільний чоловік — працівник енергетичної сфери
Про це повідомив начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.
За його словами, дрон влучив поруч зі службовим авто.
Постраждалого госпіталізували з уламковими пораненнями. Йому надають медичну допомогу.
Нагадаємо, сьогодні, 12 серпня, ворожа авіація атакувала село Приморське Василівського району на Запоріжжі. Внаслідок удару зруйновано житловий будинок, вибухова хвиля та уламки пошкодили й сусідні споруди. Поранення отримав 68-річний місцевий житель.
