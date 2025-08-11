На Чернігівщині внаслідок ДТП перекинулася маршрутка з пасажирами: 13 постраждалих
ДТП сталася 10 серпня близько 17:00 поблизу села Городище Ніжинського району
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
На трасі зіткнулися легковик та маршрутка. Внаслідок ДТП мікроавтобус перекинувся. За медичною допомогою звернулися 13 людей, загрози їх життю немає.
Правоохоронці з'ясовують всі обставини аварії.
Нагадаємо, 9 серпня на Хмельниччині зіткнулися автомобілі Denza N7 та MG 350. Внаслідок ДТП загинули пʼятеро людей.
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
06 серпня 2025
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Реагування лише на наслідки помилок – як влади, так і суспільства – тільки сильніше заганяє Україну в масштабну кризу
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищували незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
У Києві зростає кількість госпіталізацій з COVID, все більше пацієнтів у тяжкому стані
11 серпня 2025, 11:54Через негоду без світла залишились понад 100 населених пунктів
11 серпня 2025, 11:42На Волині повідомляють про затонулу людину: що відомо про його загибель
11 серпня 2025, 11:25На Одещині 22-річного молодика судитимуть за підготовку теракту
11 серпня 2025, 11:20"Окупанти виють від безпорадності": у ГУР показали знищення логістики ворога на Сумщині
11 серпня 2025, 11:07Жінка зарізала співмешканця під час застілля у багатоповерхівці Дніпровського району Києва
11 серпня 2025, 11:00На Полтавщині легковик Opel вилетів з дороги та перекинувся: водій загинув
11 серпня 2025, 10:54У Харкові трирічна дівчинка випала з п'ятого поверху: врятував кондиціонер
11 серпня 2025, 10:54Зустріч на Алясці: чому формат Зеленський–Трамп–Путін невигідний Україні
11 серпня 2025, 10:43У Дніпрі зафіксували небезпечне "цвітіння" води
11 серпня 2025, 10:40
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Вінницький бунт проти ТЦК: про що треба замислитися владі й українцям
Всі блоги »