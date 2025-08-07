19:09  07 августа
В Житомире задержали подростков, совершивших теракт по заказу РФ
18:11  07 августа
В Одесской области простились с полицейским, которого застрелили 5 августа
16:21  07 августа
В Тернополе неизвестные устроили стрельбу возле детской площадки
UA | RU
UA | RU
07 августа 2025, 22:13

В Закарпатье медики спасли зрение мальчику, который заклеил себе глаза суперклеем

07 августа 2025, 22:13
Читайте також українською мовою
фото: Закарпатская областная детская больница
Читайте також
українською мовою

Закарпатские медики спасли зрение трехлетнему мальчику, который заклеил себе глаза суперклеем

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Закарпатской областной детской больницы в Фейсбуке.

Как отмечается, 1 августа в офтальмологическое отделение "скорая" доставила в критическом состоянии трехлетнего мальчика, случайно заклеившего себе глаза суперклеем. В момент госпитализации веки ребенка были полностью слипшимися, малыш не мог открыть глаза. Кроме болевого синдрома, был риск тяжелого химического повреждения конъюнктивы и роговицы, что могло привести к частичной или полной потере зрения.

Медики провели деликатную очистку век и слизистых оболочек от остатков клея, ребенку была назначена интенсивная противовоспалительная, антибактериальная и регенеративная терапия.

Зрение ребенка полностью восстановилось.

"В мировой медицинской практике подобных инцидентов зафиксировано только 53, из них 30 - у детей", - прокомментировали в больнице.

Напомним, в Закарпатье агрессивные собаки нападали на людей. Правоохранители обнаружили владелицу животных. На женщину составили протокол по ч. 3 ст. 154 КупАП, то есть нарушение правил содержания собак и кошек, повлекших причинение вреда здоровью человека. Теперь ей грозит штраф.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Закарпатье медики здоровье ребенок мальчик
В Закарпатье задержали группу, которая пыталась переправить людей в Румынию горным маршрутом
07 августа 2025, 17:35
На Закарпатье всю ночь искали 17-летнего парня, заблудившегося в горах
07 августа 2025, 12:59
На Закарпатье пограничники ликвидировали канал незаконной переправки лиц в Румынию
06 августа 2025, 09:58
Все новости »
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
29 июля 2025
Как власть "добывает" Министерство культуры и стратегических коммуникаций
Министерство, которое в начале каденции нынешней власти выглядело как один из краеугольных ее камней, постепенно взошло на псы
28 июля 2025
Чего ждать Украине от первых антиправительственных протестов во время полномасштабной войны
Случилось то, что рано или поздно должно было произойти – таково общее мнение относительно тех протестов, которые были спровоцированы "турборежимом" в принятии скандального законопроекта №12414, закон...
Стало известно, почему учителя не могут оформить отсрочку от мобилизации через Резерв+
07 августа 2025, 23:44
Россияне снова атакуют Украину "Шахедами"
07 августа 2025, 23:35
В Украине создали новый дрон-перехватчик для борьбы с "Шахедами"
07 августа 2025, 23:29
В Днепре задержан мужчина, который чуть не сжег отделение Укрпочты
07 августа 2025, 23:25
Из микрорайона Корабел в Херсоне эвакуировали более 1000 человек
07 августа 2025, 23:19
На Прикарпатье столкнулись иномарки: авто перевернулось
07 августа 2025, 23:00
Россияне "хоронят" украденное украинское зерно в экспорте
07 августа 2025, 22:45
В Украине резко подешевели помидоры
07 августа 2025, 22:39
При подозреваемом в коррупции экспредседателе Луганской ОВА Гайдае внесли залог в размере 10 млн грн
07 августа 2025, 22:25
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожили независимость НАБУ и САП
Все публикации »
Анастасия Радина
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Все блоги »