В Закарпатье медики спасли зрение мальчику, который заклеил себе глаза суперклеем
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на сообщение Закарпатской областной детской больницы в Фейсбуке.
Как отмечается, 1 августа в офтальмологическое отделение "скорая" доставила в критическом состоянии трехлетнего мальчика, случайно заклеившего себе глаза суперклеем. В момент госпитализации веки ребенка были полностью слипшимися, малыш не мог открыть глаза. Кроме болевого синдрома, был риск тяжелого химического повреждения конъюнктивы и роговицы, что могло привести к частичной или полной потере зрения.
Медики провели деликатную очистку век и слизистых оболочек от остатков клея, ребенку была назначена интенсивная противовоспалительная, антибактериальная и регенеративная терапия.
Зрение ребенка полностью восстановилось.
"В мировой медицинской практике подобных инцидентов зафиксировано только 53, из них 30 - у детей", - прокомментировали в больнице.
