У Прилуках 6-річна дівчинка застрягла в огорожі головою

У Прилуках рятувальники ДСНС допомогли 6-річній дівчинці, яка опинилася затиснутою в металевій огорожі. Медична допомога дитині не знадобилася, і її відразу ж передали батькам

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.

Інцидент трапився у п'ятницю, 8 серпня.

За допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники обережно розтиснули конструкцію, вивільнили дитину та передали її батькам.

На щастя, дівчинка не постраждала і не потребувала медичної допомоги.

