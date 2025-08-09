У Прилуках 6-річна дівчинка застрягла в огорожі головою
У Прилуках рятувальники ДСНС допомогли 6-річній дівчинці, яка опинилася затиснутою в металевій огорожі. Медична допомога дитині не знадобилася, і її відразу ж передали батькам
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.
Інцидент трапився у п'ятницю, 8 серпня.
За допомогою гідравлічного інструменту надзвичайники обережно розтиснули конструкцію, вивільнили дитину та передали її батькам.
На щастя, дівчинка не постраждала і не потребувала медичної допомоги.
Нагадаємо, на Закарпатті медики врятували зір хлопчику, який заклеїв собі очі суперклеєм. У світовій медичній практиці подібних інцидентів зафіксовано лише 53, з них 30 - у дітей. Завдяки медикам зір дитини повністю відновився.
