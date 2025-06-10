В Прилуцкой области после атаки БпЛА обнаружены опасные боеприпасы
После атаки дрона на Прилуцкую область нашли опасные боеприпасы
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
Полиция Черниговской области предупреждает местных жителей о серьезной угрозе. Граждан просят быть особенно бдительными и не подходить к подозрительным предметам. Любое вмешательство может представлять смертельную опасность. При обнаружении подозрительных находок следует немедленно звонить на горячие линии: 101, 102 или 112.
Стражи порядка подчеркивают, что эти взрывоопасные предметы могут быть использованы врагом для атак в разных регионах страны. Наибольшую опасность представляет то, что время взрыва таких снарядов остается неизвестным. Поэтому важно не затрагивать находки и не пытаться их передвинуть. Для лучшей идентификации полиция распространила фотографии таких предметов.
Указанные боеприпасы имеют форму трубы с квадратными насечками на корпусе. Их диаметр составляет около 5 сантиметров, а длина достигает 35-40 сантиметров.
Полиция отмечает: даже если предмет выглядит неактивным, он все равно может взорваться. Следует обязательно предупредить родных и соседей о такой угрозе.
В случае обнаружения подобного предмета необходимо сразу уведомить экстренные службы. Бдительность и осторожность помогут избежать трагедий и сохранить жизнь. Правоохранительные органы продолжают патрулирование региона и призывают жителей не игнорировать какие-либо подозрительные находки.
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