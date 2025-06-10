Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.

Полиция Черниговской области предупреждает местных жителей о серьезной угрозе. Граждан просят быть особенно бдительными и не подходить к подозрительным предметам. Любое вмешательство может представлять смертельную опасность. При обнаружении подозрительных находок следует немедленно звонить на горячие линии: 101, 102 или 112.

Стражи порядка подчеркивают, что эти взрывоопасные предметы могут быть использованы врагом для атак в разных регионах страны. Наибольшую опасность представляет то, что время взрыва таких снарядов остается неизвестным. Поэтому важно не затрагивать находки и не пытаться их передвинуть. Для лучшей идентификации полиция распространила фотографии таких предметов.

Указанные боеприпасы имеют форму трубы с квадратными насечками на корпусе. Их диаметр составляет около 5 сантиметров, а длина достигает 35-40 сантиметров.

Полиция отмечает: даже если предмет выглядит неактивным, он все равно может взорваться. Следует обязательно предупредить родных и соседей о такой угрозе.

В случае обнаружения подобного предмета необходимо сразу уведомить экстренные службы. Бдительность и осторожность помогут избежать трагедий и сохранить жизнь. Правоохранительные органы продолжают патрулирование региона и призывают жителей не игнорировать какие-либо подозрительные находки.

Напомним, Франция передаст Украине роботизированные системы разминирования.