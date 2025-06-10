В Киеве российский беспилотник упал рядом с полицейским автомобилем

фото: Национальная полиция

В ночь на 10 июня в Киеве вражеский беспилотник упал рядом с полицейским автомобилем. В результате удара ранения получил сотрудник полиции

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киева.

"В результате детонации был травмирован сотрудник – он с осколочным ранением госпитализирован в больницу, угрозы жизни не имеет. Также пострадало транспортное средство, на котором передвигались сотрудники полиции", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 10 июня российские войска снова атаковали Киев.