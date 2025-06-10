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10 червня 2025, 16:34

На Прилуччині після атаки БпЛА виявлено небезпечні боєприпаси

10 червня 2025, 16:34
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Після атаки дрона на Прилуччині знайшли небезпечні боєприпаси

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліція Чернігівської області попереджає місцевих жителів про серйозну загрозу. Громадян просять бути особливо пильними та не підходити до підозрілих предметів. Будь-яке втручання може становити смертельну небезпеку. При виявленні підозрілих знахідок слід негайно дзвонити на гарячі лінії: 101, 102 або 112.

Правоохоронці підкреслюють, що ці вибухонебезпечні предмети можуть бути використані ворогом для атак у різних регіонах країни. Найбільшу небезпеку становить те, що час вибуху таких снарядів залишається невідомим. Тому важливо не торкатися знахідок і не намагатися їх пересунути. Для кращої ідентифікації поліція розповсюдила фото таких предметів.

Зазначені боєприпаси мають форму труби з квадратними насічками на корпусі. Їхній діаметр складає близько 5 сантиметрів, а довжина сягає 35-40 сантиметрів.

Поліція наголошує: навіть якщо предмет виглядає неактивним, він усе одно може вибухнути. Варто обов’язково попередити рідних і сусідів про таку загрозу.

У випадку виявлення подібного предмета необхідно одразу повідомити екстрені служби. Пильність і обережність допоможуть уникнути трагедій та зберегти життя. Правоохоронці продовжують патрулювання регіону та закликають жителів не ігнорувати будь-які підозрілі знахідки.

Нагадаємо, Франція передасть Україні роботизовані системи розмінування.

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небезпека погроза поліція Чернігівська область Прилуки вибухотехніки вибухонебезпечні предмети
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