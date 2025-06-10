Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Поліція Чернігівської області попереджає місцевих жителів про серйозну загрозу. Громадян просять бути особливо пильними та не підходити до підозрілих предметів. Будь-яке втручання може становити смертельну небезпеку. При виявленні підозрілих знахідок слід негайно дзвонити на гарячі лінії: 101, 102 або 112.

Правоохоронці підкреслюють, що ці вибухонебезпечні предмети можуть бути використані ворогом для атак у різних регіонах країни. Найбільшу небезпеку становить те, що час вибуху таких снарядів залишається невідомим. Тому важливо не торкатися знахідок і не намагатися їх пересунути. Для кращої ідентифікації поліція розповсюдила фото таких предметів.

Зазначені боєприпаси мають форму труби з квадратними насічками на корпусі. Їхній діаметр складає близько 5 сантиметрів, а довжина сягає 35-40 сантиметрів.

Поліція наголошує: навіть якщо предмет виглядає неактивним, він усе одно може вибухнути. Варто обов’язково попередити рідних і сусідів про таку загрозу.

У випадку виявлення подібного предмета необхідно одразу повідомити екстрені служби. Пильність і обережність допоможуть уникнути трагедій та зберегти життя. Правоохоронці продовжують патрулювання регіону та закликають жителів не ігнорувати будь-які підозрілі знахідки.

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