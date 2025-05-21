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21 мая 2025, 12:46

Франция передаст Украине роботизированные системы разминирования

21 мая 2025, 12:46
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фото: Milrem Robotics
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Украина получит шесть роботизированных систем разминирования ROCUS, созданных французской компанией CNIM Systèmes Industriels в сотрудничестве с эстонской Milrem Robotics

Об этом сообщает пресс-служба компании Milrem Robotics, передает RegioNews со ссылкой на Цензор.НЕТ.

Отмечается, что техника будет передана Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Системы ROCUS построены на платформе THeMIS – гусеничном автономном транспортном средстве, способном работать дистанционно в условиях повышенной опасности. Модули разминирования, встроенные в платформу, позволяют обнаруживать и обезвреживать взрывоопасные предметы без риска для саперов.

"Установки THEMIS уже доказали свою универсальность и надежность в различных сценариях эксплуатации в Украине и за ее пределами", – отметил гендиректор Milrem Robotics Кулдар Вяерси.

Техника оснащена сенсорами и камерами, способна работать в сложных условиях – на пересеченной местности, в зонах разрушения и заминирования. Ее использование поможет ускорить разминирование и восстановление гражданской инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что Финляндия стала одной из стран Евросоюза, которые официально будут поставлять Украине тяжелые боеприпасы, закупленные за счет доходов от замороженных российских активов.

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