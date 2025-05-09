В Чернигове мужчина с ножом угрожал военным ТЦК

фото: Национальная полиция

Утром 8 мая в Чернигове мужчина с ножом угрожал физической расправой военнослужащим Территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

Инцидент произошел на улице во время проверки граждан.

Неизвестный отказался предоставить документы, вел себя агрессивно, выхватил нож и начал угрожать работникам ТЦК. После этого он скрылся с места происшествия.

Полиция быстро установила личность правонарушителя – им оказался 38-летний житель Чернигова. Во время личного досмотра у него изъяли два ножа, которые направили на экспертизу.

Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит до 3 лет ограничение свободы.

Напомним, нападения на работников ТЦК в Украине — нередкие случаи.

Так, на Одещине мужчина угрожал винтовкой работникам ТЦК.

В Ивано-Франковске мужчина укусил работника ТЦК за раненую на фронте ногу.

В Житомире мужчина напал на военных в машине ТЦК. Он распилил перечный баллончик во время движения автомобиля в лицо двум военнослужащим и скрылся.