В Чернигове мужчина с ножом угрожал военным ТЦК
Утром 8 мая в Чернигове мужчина с ножом угрожал физической расправой военнослужащим Территориального центра комплектования и социальной поддержки
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
Инцидент произошел на улице во время проверки граждан.
Неизвестный отказался предоставить документы, вел себя агрессивно, выхватил нож и начал угрожать работникам ТЦК. После этого он скрылся с места происшествия.
Полиция быстро установила личность правонарушителя – им оказался 38-летний житель Чернигова. Во время личного досмотра у него изъяли два ножа, которые направили на экспертизу.
Злоумышленник задержан. Возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит до 3 лет ограничение свободы.
Напомним, нападения на работников ТЦК в Украине — нередкие случаи.
Так, на Одещине мужчина угрожал винтовкой работникам ТЦК.
В Ивано-Франковске мужчина укусил работника ТЦК за раненую на фронте ногу.
В Житомире мужчина напал на военных в машине ТЦК. Он распилил перечный баллончик во время движения автомобиля в лицо двум военнослужащим и скрылся.