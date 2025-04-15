Спасал друзей: на Одещине мужчина угрожал винтовкой работникам ТЦК

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Об этом сообщили в ГУ ЧП Одесской области, передает RegioNews.

Отмечается, что на днях сотрудники ТЦК и СП на блокпоста остановили для проверки двух мужчин. Последние не предоставили свои документы, а сообщили, что их якобы привезет товарищ, которому сразу позвонили.

Вскоре на место приехал на автомобиле вооруженный мужчина. Через окно транспортного средства он направил на военнослужащих карабин и пригрозил его применением, после чего приказал товарищам сесть в автомобиль и уехал с ними в неизвестном направлении.

Впоследствии правоохранители разыскали всех троих граждан. Ими оказались местные жители.

Водителя полицейские задержали в процессуальном порядке, а его пассажиров передали в ТЦК и СП для проверки.

В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяли автомобиль, на котором он передвигался, зарегистрированы на него гладкоствольное ружье и карабин с глушителем к нему, а также 158 патронов разного калибра.

44-летнему фигуранту сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.

Мужчине грозит наказание лишением свободы на срок до восьми лет.

Напомним, в Ивано-Франковске мужчина укусил работника ТЦК за раненую на фронте ногу.

Ранее в Житомире мужчина напал на военных в машине ТЦК. Он распилил перечный баллончик во время движения автомобиля в лицо двум военнослужащим и скрылся.