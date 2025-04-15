Спасал друзей: на Одещине мужчина угрожал винтовкой работникам ТЦК
Полицейские задержали жителя Измаильского района за препятствование законной деятельности военнослужащих ТЦК и СП
Об этом сообщили в ГУ ЧП Одесской области, передает RegioNews.
Отмечается, что на днях сотрудники ТЦК и СП на блокпоста остановили для проверки двух мужчин. Последние не предоставили свои документы, а сообщили, что их якобы привезет товарищ, которому сразу позвонили.
Вскоре на место приехал на автомобиле вооруженный мужчина. Через окно транспортного средства он направил на военнослужащих карабин и пригрозил его применением, после чего приказал товарищам сесть в автомобиль и уехал с ними в неизвестном направлении.
Впоследствии правоохранители разыскали всех троих граждан. Ими оказались местные жители.
Водителя полицейские задержали в процессуальном порядке, а его пассажиров передали в ТЦК и СП для проверки.
В ходе обыска по месту жительства задержанного изъяли автомобиль, на котором он передвигался, зарегистрированы на него гладкоствольное ружье и карабин с глушителем к нему, а также 158 патронов разного калибра.
44-летнему фигуранту сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения.
Мужчине грозит наказание лишением свободы на срок до восьми лет.
Напомним, в Ивано-Франковске мужчина укусил работника ТЦК за раненую на фронте ногу.
Ранее в Житомире мужчина напал на военных в машине ТЦК. Он распилил перечный баллончик во время движения автомобиля в лицо двум военнослужащим и скрылся.