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08 мая 2025, 20:05

У семьи эксначальника Харьковского ТЦК обнаружили элитные авто на 5 млн грн: что с ними будет

08 мая 2025, 20:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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По инициативе Государственного бюро расследований у семьи бывшего руководителя Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки могут конфисковать люксовые автомобили. Правоохранители разоблачили факты необоснованного обогащения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГБР.

На основании собранных ГБР материалов прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры обратился в Высший антикоррупционный суд с иском о гражданской конфискации активов на сумму 4 млн 850 тысяч гривен, которые находились в пользовании семьи должностного лица.

"Речь идет об автомобилях BMW X6 (2023 года выпуска) и Toyota Camry Hybrid (2022 года выпуска), которые в 2023-2024 годах приобрели в частную собственность близкие лица чиновника. В период приобретения этих авто мужчина занимал должности начальника районного ТЦК и СП и исполняющего обязанности начальника областного ТЦК и СП", – пояснили в ГБР.

Правоохранители проанализировали официальные доходы военнослужащего и его семьи и установили, что приобретение этих авто за счет легальных источников является экономически необоснованным.

Суд наложил арест на движимое и недвижимое имущество ответчиков. В настоящее время идет рассмотрение дела.

Напомним, п годаратура требует конфисковать у заместителя председателя ТЦК Полтавщины квартиру, записанную на его мать.

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