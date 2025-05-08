Начальник ТЦК в Ровенской области может сесть на 8 лет за то, что помогал "уклонистам"

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Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГБР.

По данным следствия, чиновник создавал условия во избежание мобилизации отдельными военнообязанными. Он делал так, чтобы в отношении таких лиц не проводились проверки и их не привлекали к ответственности за уклонение от службы.

Предварительно установлено, что незаконную помощь получили более 50 человек.

В настоящее время фигурант уволен с должности и подозревается в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 УК Украины).

Ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, начальника ТЦК в Ровенской области отправили на фронт после громких заявлений.