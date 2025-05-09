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09 травня 2025, 13:29

У Чернігові чоловік із ножем погрожував військовим ТЦК

09 травня 2025, 13:29
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фото: Національна поліція
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Вранці 8 травня у Чернігові чоловік із ножем погрожував фізичною розправою військовослужбовцям Територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент стався на вулиці під час перевірки громадян.

Невідомий відмовився надати документи, поводився агресивно, вихопив ножа та почав погрожувати працівникам ТЦК. Після цього він утік із місця події.

Поліція швидко встановила особу правопорушника — ним виявився 38-річний мешканець Чернігова. Під час особистого огляду у нього вилучили два ножі, які направили на експертизу.

Зловмисника затримано. Розпочато кримінальне провадження. Чоловіку загрожує до 3 років обмеження волі.

Нагадаємо, напади на працівників ТЦК в Україні — непоодинокі випадки.

Так, на Одещині чоловік погрожував гвинтівкою працівникам ТЦК.

В Івано-Франківську чоловік вкусив працівника ТЦК за поранену на фронті ногу.

У Житомирі чоловік напав на військових у машині ТЦК. Він розпилив перцевий балончик під час руху автомобіля в обличчя двом військовослужбовцям та втік.

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