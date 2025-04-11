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11 апреля 2025, 11:45

Во Франковске мужчина укусил работника ТЦК за раненую на фронте ногу

11 апреля 2025, 11:45
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скриншот с видео
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Инцидент произошел в среду, 9 апреля, на улице Набережной в Ивано-Франковске. Злоумышленник был задержан и направлен на прохождение военно-врачебной комиссии

Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковского центра комплектования и социальной поддержки в Facebook, передает RegioNews.

По официальной информации, во время совместного патрулирования военнослужащие ТЦК и СП совместно с сотрудниками полиции в рамках плановых мероприятий по уведомлению и уточнению учетных данных остановили мужчину призывного возраста 1988 года рождения.

По законному требованию предъявить военно-учетные документы гражданин Алексея С. отреагировал неадекватно, начал оказывать физическое сопротивление и укусил за ногу одного из военнослужащих ТЦК. Отмечается, что этот "участок ноги был поврежден вследствие ранения в районе боевых действий".

После укуса мужчина попытался скрыться и "прибег к агрессивным действиям в отношении правоохранителей".

Отмечается, что гражданин является жителем Херсонской области, прибывшим в Ивано-Франковск. Он не стал на военный учет в ТЦК и СП по месту фактического пребывания, не сообщил об изменении места жительства и не имел при себе ни одного военно-учетного документа.

"После задержания он был доставлен в районный ТЦК и СП, где начато прохождение военно-врачебной комиссии в соответствии с установленной процедурой", — говорится в сообщении.

В Ивано-Франковском ОТЦК и СП также прокомментировали появившиеся в соцсетях кадры с избиением военнообязанного на улице Набережной.

"Видео, которое распространяется в сети, фрагментарно, вырвано из контекста и не отражает полной картины событий, предпосылок конфликта, а также характера угрозы, которую создал гражданин своими действиями. Призываем представителей медиа воздерживаться от распространения неполной или эмоционально окрашенной информации без официальных источников и проверки фактов", — добавили.

Напомним, в Житомире мужчина напал на военных в машине ТЦК. Он распилил перечный баллончик во время движения автомобиля в лицо двум военнослужащим и сбежал.

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