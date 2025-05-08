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08 мая 2025, 13:12

"Добровольная мобилизация" в Харькове: работники ТЦК повалили мужчину на землю и били

08 мая 2025, 13:12
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Харькове на улице Манойло, недалеко от торгового центра "Барабашова", произошел инцидент с участием представителей территориального центра комплектования (ТЦК) и полиции

Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.

Отмечается, что военные вместе с полицейскими остановили мужчину для проверки документов. По словам очевидцев, он отказался их предъявить.

После этого силовики применили физическую силу —мужчину повалили на землю, а также били по голове.

Видео с места происшествия активно распространяется в соцсетях. На нем видно, как задержанного удерживают на земле и заламывают руки со словами: "Тебя же просили по-человечески, ты не захотел".

Официальных комментариев от правоохранительных органов или представителей ТЦК пока нет.

Напомним, 7 мая в одном из ТЦК в Хмельнитчине военнообязанный, который проходил медицинскую комиссию, попытался скрыться, выпрыгнув из окна второго этажа во время ожидания решения комиссии.

Ранее сообщалось, что в марте в Харькове работники ТЦК сбили велосипедиста и устроили за ним погоню.

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