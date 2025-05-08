"Добровольная мобилизация" в Харькове: работники ТЦК повалили мужчину на землю и били
В Харькове на улице Манойло, недалеко от торгового центра "Барабашова", произошел инцидент с участием представителей территориального центра комплектования (ТЦК) и полиции
Об этом сообщают местные телеграммы-каналы, передает RegioNews.
Отмечается, что военные вместе с полицейскими остановили мужчину для проверки документов. По словам очевидцев, он отказался их предъявить.
После этого силовики применили физическую силу —мужчину повалили на землю, а также били по голове.
Видео с места происшествия активно распространяется в соцсетях. На нем видно, как задержанного удерживают на земле и заламывают руки со словами: "Тебя же просили по-человечески, ты не захотел".
Официальных комментариев от правоохранительных органов или представителей ТЦК пока нет.
Напомним, 7 мая в одном из ТЦК в Хмельнитчине военнообязанный, который проходил медицинскую комиссию, попытался скрыться, выпрыгнув из окна второго этажа во время ожидания решения комиссии.
Ранее сообщалось, что в марте в Харькове работники ТЦК сбили велосипедиста и устроили за ним погоню.