12:39  09 апреля
Суды отменяют 90% штрафов от ТЦК
04:20  09 апреля
Перед Пасхой дорожает мука: сколько будут платить украинцы за килограмм
08:30  09 апреля
Мать нашла на чердаке в петле: в Одесской области повесился 15-летний ребенок
UA | RU
UA | RU
09 апреля 2025, 14:07

Распылил газ и скрылся: в Житомире мужчина напал на военных в машине ТЦК

09 апреля 2025, 14:07
Читайте також українською мовою
иллюстративное фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Житомире мужчина распилил перечный баллончик во время движения автомобиля в лицо двум военнослужащим ТЦК, сопровождавшим его на прохождение военно-врачебной комиссии

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП, сообщает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в среду утром, 9 апреля, недалеко от перекрестка улиц Гоголевской и Князей Острожских.

Представитель Житомирского ОМТЦК и СП вместе с водителем на служебном автомобиле осуществлял сопровождение гражданина Щербатых, 1999 рождения для прохождения ВЛК.

Во время движения гражданин достал перечный баллончик и применил его, направив в лицо водителю и сопровождающему.

Во избежание дорожно-транспортного происшествия водитель быстро среагировал и остановил служебный автомобиль.

Однако, воспользовавшись моментом, мужчина начал убегать.

На видео зафиксирован момент остановки гражданина для недопущения побега. Удержать мужчину не удалось.

Напомним, начальник ТЦК в Ровенской области заявил, что не пустит сына в армию. По его словам, в украинском войске не все так радужно, как рассказывают командиры и СМИ.

Читайте также: Эксперт рассказал, почему в Украине проблемы с мобилизацией

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Житомир мобилизация ТЦК уклонист перечный баллончик уклонение от мобилизации
Заплатил $30 тысяч за побег, а попал в ВСУ: история бойца с позывным "Рико"
09 апреля 2025, 10:32
ТЦК ушли на фронт: почти 70% "пригодных" перевели в боевые части, ― СМИ
09 апреля 2025, 10:15
Три года за решеткой: в Харькове осудили уклониста
09 апреля 2025, 00:15
Все новости »
09 апреля 2025
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
До полномасштабной войны статус одинокой мамы имели почти 120 тыс. украинок. Но сегодня этот показатель, к большому сожалению, постоянно увеличивается. Растить в одиночку детей — задача крайне непрост...
04 апреля 2025
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Тема новых выборов президента и Верховной Рады Украины так или иначе остается в повестке дня, особенно ввиду возможного перемирия или вообще остановки войны. Когда именно состоятся эти выборы и кому в...
03 апреля 2025
Перемирие к Пасхе: воплотится ли эта идея в жизнь и чего ждать Украине
Дональд Трамп продолжает свою миротворческую деятельность, постепенно закапывая и свою репутацию и свои гипотетические шансы на Нобелевскую премию мира. Но, как это ни парадоксально, «пасхальное перем...
31 марта 2025
Дубайская трагедия с львовской моделью OnlyFans: что ждет украинок в ближневосточных монархиях
В последние три года, после начала полномасштабной войны, количество украинцев, прежде всего украинок, за рубежом серьезно возросло. Наши с вами соотечественники оказались в разных странах мира, в раз...
Пограничники показали, как уничтожают технику россиян в Харьковской области
09 апреля 2025, 14:03
Россияне обстреляли из артиллерии Купянск: раненый мужчина
09 апреля 2025, 13:42
Суд смягчил условия ареста для ирпенского городского головы
09 апреля 2025, 13:39
Поход за 6700 долларов: на Буковине пограничники задержали нарушителя и проводника
09 апреля 2025, 13:37
Стало известно, сколько чиновников и правоохранителей привлекли к ответственности за коррупцию с начала 2025 года
09 апреля 2025, 13:20
ЕС передал пограничникам Украины транспортные средства для охраны и обороны государственной границы
09 апреля 2025, 13:05
Россияне ударили по прифронтовой громаде на Запорожье: повреждены дома
09 апреля 2025, 12:58
В Николаевской области на заминированном поле подорвался трактор
09 апреля 2025, 12:55
Смертельное ДТП на Ровенщине: виновного освободили от наказания из-за болезни
09 апреля 2025, 12:50
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Путь одинокой матери: как живут женщины, потерявшие мужа на войне
Выборы в Украине: когда могут состояться и кому они нужны
Все публикации »
Юрий Бутусов
Игорь Луценко
Сергей Фурса
Все блоги »