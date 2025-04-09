Распылил газ и скрылся: в Житомире мужчина напал на военных в машине ТЦК

иллюстративное фото: из открытых источников

В Житомире мужчина распилил перечный баллончик во время движения автомобиля в лицо двум военнослужащим ТЦК, сопровождавшим его на прохождение военно-врачебной комиссии

Об этом сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП, сообщает RegioNews.

Отмечается, что инцидент произошел в среду утром, 9 апреля, недалеко от перекрестка улиц Гоголевской и Князей Острожских.

Представитель Житомирского ОМТЦК и СП вместе с водителем на служебном автомобиле осуществлял сопровождение гражданина Щербатых, 1999 рождения для прохождения ВЛК.

Во время движения гражданин достал перечный баллончик и применил его, направив в лицо водителю и сопровождающему.

Во избежание дорожно-транспортного происшествия водитель быстро среагировал и остановил служебный автомобиль.

Однако, воспользовавшись моментом, мужчина начал убегать.

На видео зафиксирован момент остановки гражданина для недопущения побега. Удержать мужчину не удалось.

Напомним, начальник ТЦК в Ровенской области заявил, что не пустит сына в армию. По его словам, в украинском войске не все так радужно, как рассказывают командиры и СМИ.

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