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19 марта 2025, 09:15

Спасатели ликвидировали последствия удара по больнице в Сумах

19 марта 2025, 09:15
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фото: ГСЧС Украины в Сумской области
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Поздним вечером 18 марта оккупационная армия РФ ударила по одному из медицинских учреждений Сум. Спасатели эвакуировали около 150 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Сумской области.

Чрезвычайники оперативно ликвидировали возникший пожар.

"Проведена эвакуация 147 пациентов больницы, из которых 9 маломобильных граждан. Также взрывной волной повреждено помещение детского медицинского учреждения", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в результате этой атаки российских террористов нет.

Напомним, в ночь на 19 марта российские войска снова нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Сумской области. Оккупанты атаковали две больницы.

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