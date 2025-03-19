Спасатели ликвидировали последствия удара по больнице в Сумах

фото: ГСЧС Украины в Сумской области

Поздним вечером 18 марта оккупационная армия РФ ударила по одному из медицинских учреждений Сум. Спасатели эвакуировали около 150 человек

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины в Сумской области.

Чрезвычайники оперативно ликвидировали возникший пожар.

"Проведена эвакуация 147 пациентов больницы, из которых 9 маломобильных граждан. Также взрывной волной повреждено помещение детского медицинского учреждения", — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших в результате этой атаки российских террористов нет.

Напомним, в ночь на 19 марта российские войска снова нанесли удары по гражданской инфраструктуре в Сумской области. Оккупанты атаковали две больницы.