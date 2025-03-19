Россияне обстреляли Славянск: пострадали 3 гражданских

фото: Донецкая областная прокуратура

Вчера вечером, 18 марта, российские войска ударили по Славянску в Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали мирные жители, повреждены частные дома и авто

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Донецкой областной прокуратуры.

По материалам следствия, оккупанты ударили по частному сектору Славянска в 20:50. В настоящее время тип вооружения, который применил враг, устанавливается. В городе поврежден 21 частный дом и транспортные средства.

"В результате обстрела одного из районов города ранены два гражданских возрастом 58 и 59 лет. Они получили минно-взрывные травмы и ушибы. Пострадавшие доставлены в больницу. Кроме того, у 71-летней женщины диагностирована острая реакция на стресс", — говорится в сообщении.

По факту совершения военного преступления РФ правоохранители приступили к расследованию.

Напомним, 19 марта российская армия атаковала Киевскую область. В результате обстрелов пострадали два человека, повреждены жилые дома и автомобили.