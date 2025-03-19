Російські дрони атакували підприємство на Чернігівщині
Сьогодні вночі ворог знову атакував безпілотниками цивільні об’єкти на Чернігівщині. Під ударом опинилося підприємство у Корюківському районі області
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, передає RegioNews.
За його словами, пошкоджено будівлі та сільгосптехніку.
Інформація про постраждалих не надходила.
"Ця нічна атака — чергове свідчення, що ворог хоче лише затягнути війну. Потрібен ще більший тиск на росію", — зазначив Чаус.
Нагадаємо, сьогодні вночі, 19 березня, російська армія випустила по Україні шість ракет, 145 ударних безпілотників різних типів.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Полтавщина, Дніпропетровщина, Київщина та Чернігівщина.
За даними поліції, на Київщині є поранені, частково зруйновано 36 будинків та пошкоджено 19 автівок.