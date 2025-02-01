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01 февраля 2025, 16:08

СБУ разоблачила агентов РФ, которые хотели создать в Украине "повстанческое движение"

01 февраля 2025, 16:08
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фото: СБУ
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В Украине нейтрализовали подрывную деятельность прокремлевской организации "Рабочий фронт Украины"

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Отмечается, что злоумышленники под предлогом распространения некоммунистических идей агитировали украинцев восставать против власти и складывать оружие перед рашистами.

Среди прочего фигуранты призывали граждан призывного возраста уклоняться от мобилизации, а действующих военнослужащих не выполнять приказы командиров и совершать дезертирство.

Также агитаторы предлагали украинским защитникам объединяться в так называемые "солдатские комитеты" для коллективного отказа от участия в боевых действиях на фронте.

Для распространения кремлевских нарративов злоумышленники создали страницы своего объединения в разных соцсетях, где на них подписалось более 30 тыс. человек. пользователей.

Также фигуранты массово расклеивали по улицам украинских городов агитационные открытки с QR-кодом вражеской организации и призывами к срыву мобилизации.

Служба безопасности задержала 5 организаторов вражеских ячеек во время проведения спецопераций в Киевской, Днепропетровской, Одесской, Полтавской и Харьковской областях.

Все задержанные являются местными жителями от 20 до 32 лет. Часть из них – студенты, другая – работники предприятий или безработные, действовавшие при координации представителя из России, так называемого "профсоюзного куратора" из России.

Во время обысков у фигурантов обнаружены коммунистическая литература, компьютеры и мобильные телефоны с поличным.

Следователи СБУ сообщили 5-м задержанным о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Трое фигурантов находятся под стражей. Двум другим – суд назначил круглосуточный домашний арест с ношением электронного устройства.

Напомним, в Украине будут судить военного , который перешел на сторону россиян и попал в плен в Донецкой области.

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