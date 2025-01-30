В Днепре мужчина угрожал взорвать мосты

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Полицейские сообщили о подозрении злоумышленнику, который угрожал взорвать мосты в Днепре

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области.

Как сообщили в полиции, недавно на линию 102 поступило сообщение о заминировании мостов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи. В ходе проверки никаких взрывных предметов обнаружено не было.

Стражи порядка установили, что к псевдоминированию причастен 48-летний местный житель. Во время обысков у мужчины изъяли мобильный телефон, с которого поступило ложное сообщение

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, украинские правоохранители задержали группу мужчин, готовивших теракты в Одесской области. Злоумышленники работали в РФ.