06:58  30 января
В Украину незаконно завезли Rolls-Royce в 1976 году выпуска
09:38  30 января
В Киеве дети играли в "ТЦК" и чуть не сломали нос
07:29  30 января
Из Константиновки эвакуировали всех детей, – ОВА
UA | RU
UA | RU
30 января 2025, 13:25

В Днепре мужчина угрожал взорвать мосты

30 января 2025, 13:25
Читайте також українською мовою
фото: freepik.com
Читайте також
українською мовою

Полицейские сообщили о подозрении злоумышленнику, который угрожал взорвать мосты в Днепре

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Днепропетровской области.

Как сообщили в полиции, недавно на линию 102 поступило сообщение о заминировании мостов. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, взрывотехническая служба и кинологи. В ходе проверки никаких взрывных предметов обнаружено не было.

Стражи порядка установили, что к псевдоминированию причастен 48-летний местный житель. Во время обысков у мужчины изъяли мобильный телефон, с которого поступило ложное сообщение

Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности). Ему грозит лишение свободы на срок от двух до шести лет.

Напомним, украинские правоохранители задержали группу мужчин, готовивших теракты в Одесской области. Злоумышленники работали в РФ.

Днепр Днепропетровская область мост угроза полиция задержание
На Днепропетровщине медики за взятку помогали мужчинам получить фиктивную инвалидность
29 января 2025, 21:46
На Днепропетровщине мужчину задержали за надругательство над государственным флагом: ему грозит до 3 лет тюрьмы
29 января 2025, 19:40
В Днепропетровской области "заминировали" больницы, горсовет и редакции интернет-изданий
29 января 2025, 17:15
Все новости »
29 января 2025
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Задержание нескольких старших и высших офицеров ВСУ сразу стало резонансным политическим событием. За ним стоят реальные проблемы в армии, о которых давно говорится в публичном пространстве. Тем не ме...
23 января 2025
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
На днях началась огласка по поводу избиения 12-летней девочки в Белой Церкви. Предшествовало этому видео издевательств над ней, выложенным в сети. На нем видно, что подростки толкают, бьют и унижают п...
21 января 2025
Новый президент США: новые шансы на мир в Украине или новые иллюзии?
В своей инаугурационной речи президент США Дональд Трамп пообещал колонизировать Марс, создать вооруженные силы, которых до сих пор никто не видел, остановить все войны и ни слова не сказал об Украине...
15 января 2025
Каким будет курс доллара в 2025 году
В конце прошлого года доллар начал резко дорожать, перейдя отметку в 42 грн за один "зеленый" по официальному курсу Нацбанка. Фактически каждый день фиксировались новые рекорды падения гривны по отнош...
Во Львовской области будут судить правоохранителя и инвалида, которые пытались переправить мужчин через границу
30 января 2025, 13:59
За год в Украине заблокировали более 100 нелегальных онлайн-казино
30 января 2025, 13:53
В Укрэнерго объяснили, будут ли отключения света из-за похолодания
30 января 2025, 13:51
Оккупанты снова ударили по Донетчине: среди пострадавших дети
30 января 2025, 13:38
Решить вопрос за 10 тысяч долларов: харьковский бизнесмен предлагал вторую помощь по ТЦК
30 января 2025, 13:26
Мэр Ивано-Франковска заявил об угрозах
30 января 2025, 13:08
Регламентный комитет рекомендовал ВР отстранить Порошенко от пленарных заседаний
30 января 2025, 13:02
Трамп: назад в будущее
30 января 2025, 12:42
На Харьковщине чиновник организовал схему и присвоил почти 20 млн гривен для ремонта дорог
30 января 2025, 12:30
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Дело топ-генералов: решение проблем армии или удар по репутации власти?
Издевательства над 12-летней девочкой в Белой Церкви: что известно о резонансном инциденте
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Роман Истомин
Юрий Чевордов
Все блоги »