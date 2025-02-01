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01 февраля 2025, 13:24

22-летняя российская агентка готовила теракт в центре Киева

01 февраля 2025, 13:24
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фото: СБУ
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СБУ задержала агентку России, которая готовила теракт в центре столицы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на прессслужбу СБУ .

Девушка готовила подрыв взрывчатки у здания одного из структурных подразделений Службы безопасности. Эта локация пока не используется сотрудниками спецслужбы. Впрочем, потенциальный теракт мог привести к большим жертвам среди гражданских прохожих в центральной части города.

На месте происшествия у задержанной была обнаружена сумка с самодельной взрывчаткой мощностью 7 кг в тротиловом эквиваленте.

Такого заряда достаточно, чтобы серьезно повредить здание и нанести смертельное поражение находящимся вокруг эпицентра взрыва людям, отметили специалисты.

Для подготовки теракта рашисты дистанционно завербовали 22-летнюю наркозависимую из Львова, которая искала скорые деньги на Телеграмм-каналах.

По указанию окупантов девушка приехала в Киев, где ее российский куратор заранее арендовал для нее квартиру в центре города.

Сотрудники СБУ сработали на опережение и задержали злоумышленницу "на горячем", когда она забрала из тайника сумку со взрывчаткой и направлялась в арендованную квартиру.

В ходе обыска у задержанной дополнительно изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с российской спецслужбой.

Следователи Службы безопасности сообщили фигурантке о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);
  • ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 (подготовка к совершению террористического акта, совершенное по предварительному сговору группой лиц);
  • ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленница находится под стражей. Ей грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, накануне СБУ задержала жителя Черкасса, который помогал россиянам готовить удары по региону.

Также мы сообщали, что в Харькове задержали пару корректировщиков . В перерывах между задачами от оккупантов пара торговала наркотиками.

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