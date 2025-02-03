Фото: СБУ

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Правоохоронці запобігли теракту в Рівному. Зʼясувалося, що двоє агентів російської спецслужби готували вибух поблизу районного управління поліції.

Агенти окупантів збиралися залишити біля будівлі замаскований у сумочці вибуховий пристрій. Підірвати його вони планували за допомогою виклику на мобільний телефон, який був підʼєднаний до СВП.

Теракт мав відбутися, коли поблизу передувало багато правоохоронців, а самі агенти ворога були недалеко. Таким чином росіяни хотіли вбити якомога більше захисників правопорядку та пересічних громадян, і одразу виконавців - як зайвих свідків. Зрадників затримали "на гарячому", коли вони намагались встановити вибухівку.

"Фігурантами виявилось двоє 19-річних молодиків, які шукали "швидкі" заробітки на телеграм-каналах. Після прибуття до Рівного вони отримали від окупантів геолокацію схрону, з якого забрали СВП для вчинення теракту", - розповіли правоохоронці.

Тепер зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що в Києві затримали 22-річну агентку РФ. Вона планувала влаштувати теракт біля будівлі Служби безпеки України. Правоохоронці затримали її. У неї в сумці знайшли саморобну вибухівку.

Також повідомлялося, що в Дніпрі затримали "мінувальника". Чоловік погрожував підірвати мости в місті. Правоохоронці все перевірили, і не знайшли вибухівку. Чоловіка, який дав неправдиве повідомлення, було затримано.