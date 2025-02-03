Диверсия на железной дороге: российский агент пытался взорвать поезд в Ровенской области

фото: СБУ

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала еще одну попытку РФ устроить диверсию на украинской железной дороге

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

В Ровенской области задержан агент ФСБ. Мужчина пытался заложить самодельное взрывное устройство (СИН) под железнодорожный путь, который используется для грузовых перевозок.

Оккупанты планировали дистанционно активировать взрывчатку во время движения поезда и таким образом сорвать поставки военной помощи на передовую.

Впрочем, злоумышленник не успел даже установить СВП, поскольку СБУ задержала его у колеи "на горячем".

Агентом оказался безработный 23-летний житель Львовщины, уже привлекавшийся к ответственности за вандализм на местах захоронения украинских военных.

В ходе расследования были получены доказательства выполнения фигурантом еще одной задачи – он собирал информацию о местах базирования подразделений Сил обороны во Львовской области.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

⁠ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения);

ч. 2 ст. 113 (диверсия, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленник находится под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, на днях Служба безопасности Украины задержала 22-летнюю российскую агентку, готовившую теракт в центре Киева.

Также мы сообщали, что в Харькове задержали пару корректировщиков. В перерывах между задачами от оккупантов пара торговала наркотиками.