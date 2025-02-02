В Одессе задержан агент РФ, который шпионил за кораблями ВСУ

фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала в Одессе мужчину, который шпионил за кораблями Вооруженных сил Украины

Об этом СБУ сообщила в Facebook, передает RegioNews.

"Военная контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку РФ получить актуальные данные о Силах обороны Украины в акватории Черного моря. По результатам комплексных мероприятий задержан агент ФСБ, который разведывал пункты базирования и маршруты движения кораблей ВСУ вблизи Одесского морпорта", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что 37-летний безработный одессит разведывал пункты базирования и маршруты движения кораблей ВСУ вблизи города. Эти данные должны помочь РФ готовить боевые операции.

Собранные сведения агент мессенджером передавал своему русскому куратору.

Злоумышленнику сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения). Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ разоблачила российских агентов, которые хотели создать в Украине "повстанческое движение".