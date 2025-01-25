Фото: Патрульная полиция

В Чернигове пьяный водитель не справился с управлением и спровоцировал тройное ДТП

Об этом сообщает Полиция Черниговской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел около полуночи 25 января. Полицейские получили уведомление о ДТП на улице Коцюбинского. Выяснилось, что 25-летний водитель не справился с управлением Nissan Almera и въехал в припаркованный автомобиль.

Машина, в которую он врезался, в результате продолжила рук и врезалась в еще одно авто. Полицейские выяснили, что водитель, спровоцировавший тройное ДТП, был в состоянии алкогольного опьянения. с помощью прибора Драгер.

Патрильные составили два протокола: по ст. 124 (Нарушение ПДД, что привело к ДТП) и по ст.

25-летнего водителя отстранили от вождения. Его машину эвакуировали на спецплощадку.

Напомним, 20 января на Черниговщине, близ села Вересоч, водитель легковушки влетел в дерево . В результате этого автомобиль загорелся. Сам водитель погиб на месте.

Также сообщалось, что в селе Ярышев Винницкой области пьяный водитель сбил 70-летнюю женщину насмерть . По предварительной информации она переходила дорогу в неустановленном месте. Пенсионерка скончалась на месте инцидента.