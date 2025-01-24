В ДТП трагически погибла известная украинская блоггерша

фото: instagram.com/anet080808_fan

Украинская блоггерша Анна Жук (Аннет) погибла в дорожно-транспортном происшествии на дороге Харьков-Киев

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Telegram канал jenya zub LIFE NEWS.

Как стало известно, за рулем автомобиля находился муж блоггерши. ДТП произошло во время обгона. В результате аварии Анна погибла на месте, а один из ее сыновей травмировался.

Внезапная смерть блоггерши стала шоком для родных и подписчиков.

Аня Жук была популярной харьковской блоггершей и матерью троих сыновей. Женщина активно делилась своей жизнью в социальных сетях, в том числе в Instagram, где ее профиль насчитывал более 370 тысяч поклонников.

Украинка принимала участие в различных проектах, направленных на поддержку женщин, в частности, проводила мастер-классы и тренинги.

Напомним, в Хмельницкой области нетрезвый водитель Chevrolet Lacetti наехал на 59-летнего мужчину, который лежал на дороге. Последний погиб на месте происшествия.

Как сообщалось, на Черниговщине автомобиль въехал в дерево и загорелся . Водитель погиб на месте ДТП.

Напомним, в результате ДТП во Львовской области погиб восьмилетний мальчик . Ребенок был пассажиром квадроцикла.