В Винницкой области пьяный водитель Peugeot насмерть сбил женщину

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Смертельное ДТП произошло 21 января в селе Ярышев Могилев-Подольского района. Местная жительница скончалась на месте аварии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, передает RegioNews.

Оказалось, что автомобиль Peugeot сбил 70-летнюю женщину. Предварительно пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП потерпевшая скончалась на месте аварии.

"Результат водительского обследования показал наличие 2.02 промилле алкоголя в его организме", — говорится в сообщении.

Как известно, легковушкой управлял 35-летний водитель. Виновнику аварии грозит лишением свободы на срок до восьми лет. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Хмельнитчине пьяный водитель переехал лежавшего на дороге мужчину и скрылся. Потерпевший скончался.