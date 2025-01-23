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23 января 2025, 07:35

В Винницкой области пьяный водитель Peugeot насмерть сбил женщину

23 января 2025, 07:35
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фото: Нацполиция
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Смертельное ДТП произошло 21 января в селе Ярышев Могилев-Подольского района. Местная жительница скончалась на месте аварии

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Винницкой области, передает RegioNews.

Оказалось, что автомобиль Peugeot сбил 70-летнюю женщину. Предварительно пенсионерка переходила дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП потерпевшая скончалась на месте аварии.

"Результат водительского обследования показал наличие 2.02 промилле алкоголя в его организме", — говорится в сообщении.

Как известно, легковушкой управлял 35-летний водитель. Виновнику аварии грозит лишением свободы на срок до восьми лет. В настоящее время продолжается следствие.

Напомним, в Хмельнитчине пьяный водитель переехал лежавшего на дороге мужчину и скрылся. Потерпевший скончался.

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