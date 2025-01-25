Фото: Патрульна поліція

У Чернігові п'яний водій не впорався з керуванням і спровокував потрійне ДТП

Про це повідомляє Поліція Чернігівської області, інформує RegioNews.

Інцидент стався близько опівночі 25 січня. Поліцейські отримали повідомлення про ДТП на вулиці Коцюбинського. З'ясувалося, що 25-річний водій не впорався з керуванням Nissan Almera і в'їхав у припарковане авто.

Машина, в яку він врізався, внаслідок цього продовжила рук і врізалась в ще одне авто. Поліцейські з'ясували, що водій, який спровокував потрійне ДТП, був у стані алкогольного сп'яніння. Це було доведено тестом на визначення стану спʼяніння на місце за допомогою приладу Драгер.

Патрільні склали два протоколи: за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) та за ст. 130 (Керування транспортним засобом особою в стані сп’яніння) КУпАП.

25-річного водія відсторонили від керування. Його машину евакуювали на спецмайданчик.

Нагадаємо, 20 січня на Чернігівщині, поблизу села Вересоч, водій легковика влетів у дерево. Внаслідок цього автівка загорілася. Сам водій загинув на місці.

Також повідомлялося, що в селі Яришів Вінницької області пʼяний водій збив 70-річну жінку на смерть. За попередньою інформацією, вона переходила дорогу у невстановленому місці. Пенсіонерка померла на місці інциденту.