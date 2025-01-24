На Черниговщине пьяная водительница протаранила кучу дров
В одном из сел Киевской общины на Черниговщине 44-летняя водитель Renault Scenic въехала в кучу дров. Уровень алкоголя в ее крови превышал норму в 10 раз
Об этом сообщает полиция Черниговской области, передает RegioNews.
Водительница авто не справилась с управлением. В ее крови зафиксировали 1,94 промилле алкоголя.
В отношении женщины полицейские составили административные материалы за нарушение правил дорожного движения и отстранили женщину от вождения.
Напомним, ранее в Черкассах суд пьяному водителю вынесли постановление о запрете вождения, а также составили еще шесть админпротоколов о нарушении.
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