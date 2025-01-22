фото: полиция

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Водитель легковушки Hyundai выехал на левую обочину и влетел в дерево, в результате чего машина загорелась. Водитель погиб на месте.

По факту аварии возбуждено уголовное производство.

Полиция обращается к свидетелям ДТП – если вам что-либо известно об обстоятельствах этого события, просьба звонить по телефону на линию 102.

Напомним, днем 20 января в Ровенской области произошло страшное ДТП с маршруткой. Пострадали девять человек.