На Черниговщине легковушка сгорела после столкновения с деревом: водитель погиб
ДТП произошло днем 20 января вблизи села Вересоч Черниговского района
Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.
Водитель легковушки Hyundai выехал на левую обочину и влетел в дерево, в результате чего машина загорелась. Водитель погиб на месте.
По факту аварии возбуждено уголовное производство.
Полиция обращается к свидетелям ДТП – если вам что-либо известно об обстоятельствах этого события, просьба звонить по телефону на линию 102.
Напомним, днем 20 января в Ровенской области произошло страшное ДТП с маршруткой. Пострадали девять человек.
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