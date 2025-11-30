На Черкащині нетвереза водійка за день скоїла три ДТП

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Правоохоронці Черкаської області склали аж шість протоколів на водійку, яка за день скоїла три ДТП у селищі Маньківка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на поліцію Черкаської області.

За даними правоохоронців, близько 11:00 29 листопада 49-річна жінка за кермом Ford наїхала на трьох пішоходів у Маньківці. Серед них була неповнолітня дитина.

На іншій вулиці вона вʼїхала в автомобіль Nissan, який був припаркований на узбіччі дороги.

Із місця цієї ДТП водійка також зникла та згодом скоїла ще одну дорожньо-транспортну пригоду, в'їхавши у магазин.

Правоохоронці виявили у жінки ознаки алкогольного сп’яніння, але від проходження перевірки вона відмовилася.

На жінку склали шість адміністративних протоколів: 3 за порушення ПДР, 2 за залишення місця ДТП та 1 за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

