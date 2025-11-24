Ілюстративне фото

Про це повідомляє прокуратура Черкаської області, передає RegioNews.

Неповнолітній хлопець ніколи не мав відповідних повноважень, але за дозволом батька сідав за кермо. Наприкінці червня 2025 року він порушив правила дорожнього руху та зіткнувся з мотоциклом. Внаслідок ДТП водійка двоколісного отримала травми, як і її пасажир.

"Санкція ч. 1 ст. 287 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати посади, пов'язані з відповідальністю за технічний стан або експлуатацію транспортних засобів, на строк до трьох років або без такого", - кажуть в прокуратурі.

