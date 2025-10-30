Фото: ДСНС

В ніч на 30 жовтня російські війська вдарили по Черкаській області. Внаслідок атаки виникла пожежа на фермі

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець та ДСНС, передає RegioNews.

За попередніми даними, в межах Черкащини сили ППО знищили російську ракету та 12 БпЛА. На щастя, обійшлось без постраждалих.

Є наслідки для інфраструктури на Звенигородщині. Уламками дрона пошкоджена лінію електропередач, а також вікна та дахи в щонайменше чотирьох будинках.

В іншому випадку – виникла пожежа в будівлі фермерського господарства. Вогонь охопив покрівлю на площі 1200 кв.м. Її ліквідували рятувальники. Загинула одна тварина.

Посадовець зазначив, що в області зранку були запроваджені аварійні відключення електроенергії через складну ситуацію в енергосистемі країни. З 9:00 введені погодинні графіки.

Нагадаємо, в Україні через масовану ракетно-дронову атаку на енергетичну інфраструктуру в більшості регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії.