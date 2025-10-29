У Черкасах зіткнулися маршрутка і легковик: травмовані дві людини

У Черкасах зіткнулися маршрутка і легковик: є постраждалі
ДТП сталася вранці 28 жовтня на вулиці Дахнівській у Черкасах
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися маршрутний автобус Volvo та легковик Daewoo Lanos. Попередньо встановлено, що 70-річний водій легковика не надав переваги в русі й врізався в маршрутку під керуванням 52-річного водія.
Внаслідок ДТП травмувалися водій Lanos та його 71-річна пасажирка – їх госпіталізували. Пасажири й водій автобуса не постраждали.
За фактом події відкрито кримінальне провадження. Обставини аварії з’ясовують поліцейські.
Нагадаємо, вранці 28 жовтня у Вінниці зіткнулися два легковики. Постраждали двоє пасажирів, їх доправили до лікарні.
