У Черкасах зіткнулися маршрутка і легковик: травмовані дві людини

Фото: поліція

ДТП сталася вранці 28 жовтня на вулиці Дахнівській у Черкасах

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися маршрутний автобус Volvo та легковик Daewoo Lanos. Попередньо встановлено, що 70-річний водій легковика не надав переваги в русі й врізався в маршрутку під керуванням 52-річного водія.

Внаслідок ДТП травмувалися водій Lanos та його 71-річна пасажирка – їх госпіталізували. Пасажири й водій автобуса не постраждали.

За фактом події відкрито кримінальне провадження. Обставини аварії з’ясовують поліцейські.

Нагадаємо, вранці 28 жовтня у Вінниці зіткнулися два легковики. Постраждали двоє пасажирів, їх доправили до лікарні.