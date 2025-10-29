11:33  29 жовтня
На Замковій горі в Києві конфлікт між двома перехожими завершився вбивством
09:22  29 жовтня
На Буковині судили майора ТЦК за незаконну мобілізацію чоловіка: призовник виявився студентом
09:15  29 жовтня
На Донеччині дрон РФ атакував журналістку: український військовий його збив
29 жовтня 2025, 10:36

У Черкасах зіткнулися маршрутка і легковик: є постраждалі

29 жовтня 2025, 10:36
Фото: поліція
ДТП сталася вранці 28 жовтня на вулиці Дахнівській у Черкасах

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися маршрутний автобус Volvo та легковик Daewoo Lanos. Попередньо встановлено, що 70-річний водій легковика не надав переваги в русі й врізався в маршрутку під керуванням 52-річного водія.

Внаслідок ДТП травмувалися водій Lanos та його 71-річна пасажирка – їх госпіталізували. Пасажири й водій автобуса не постраждали.

У Черкасах зіткнулися маршрутка і легковик: є постраждалі

За фактом події відкрито кримінальне провадження. Обставини аварії з’ясовують поліцейські.

У Черкасах зіткнулися маршрутка і легковик: травмовані дві людини

Нагадаємо, вранці 28 жовтня у Вінниці зіткнулися два легковики. Постраждали двоє пасажирів, їх доправили до лікарні.

