19 жовтня 2025, 14:40

На Черкащині двоє пенсіонерів загинули в ДТП на перехресті

19 жовтня 2025, 14:40
Фото: Національна поліція України
На трасі поблизу Яблунева зіткнулися два автомобілі, унаслідок чого загинули водій і пасажирка однієї з машин

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

На Черкащині поліція з’ясовує обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди, у якій загинули двоє людей. Аварія сталася 18 жовтня близько 11:50 на трасі Р-10 "Канів–Кременчук", поблизу села Яблунів.

Зіткнулися "Славута" та "Ford Focus"

За попередньою інформацією правоохоронців, водій автомобіля "ЗАЗ Славута" під час виїзду на нерегульоване перехрестя не надав перевагу іншому транспортному засобу, що рухався головною дорогою. Унаслідок цього відбулося зіткнення з автомобілем "Ford Focus".

Загинули двоє людей, слідство триває

Від удару пасажирка "Славути", 73-річна жителька району, загинула на місці події. Водія цього ж авто, 75-річного чоловіка, у тяжкому стані доправили до лікарні, однак медики не змогли врятувати його життя.

На місці працювала слідчо-оперативна група поліції. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до загибелі людей, відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють усі деталі події, зокрема технічний стан транспортних засобів і можливу неуважність водіїв.

Раніше повідомлялося, на автодорозі Київ-Чернігів у межах села Семиполки сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинув 14-річний хлопець, якого збив 67-річний водій легковика.

