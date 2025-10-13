Фото: пресслужба поліції

Уранці 12 жовтня поблизу села Зелений Гай в Уманському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув водій. Поліція відкрила кримінальне провадження та розпочала перевірку всіх обставин аварії

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що 57-річний водій автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з керуванням. Машина з'їхала в кювет та врізалася в дерево. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Слідчі працюють на місці події

За даними правоохоронців, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху водіями. Слідство триває, правоохоронці опитують очевидців та вивчають усі обставини ДТП.

