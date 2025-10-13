20:59  13 жовтня
Сили оборони відбили наступ росіян на Донеччині
17:44  13 жовтня
Священник з Дніпра порівняв цивільний шлюб із проституцією
16:55  13 жовтня
Україну накриє різке похолодання: стовпчики термометрів опустяться до +2
13 жовтня 2025, 19:14

Внаслідок ДТП на Черкащині 57-річний водій потрапив у кювет і загинув на місці

13 жовтня 2025, 19:14
Фото: пресслужба поліції
Уранці 12 жовтня поблизу села Зелений Гай в Уманському районі сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинув водій. Поліція відкрила кримінальне провадження та розпочала перевірку всіх обставин аварії

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

Попередньо встановлено, що 57-річний водій автомобіля ВАЗ-2107 не впорався з керуванням. Машина з'їхала в кювет та врізалася в дерево. Від отриманих травм чоловік загинув на місці події.

Слідчі працюють на місці події

За даними правоохоронців, розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху водіями. Слідство триває, правоохоронці опитують очевидців та вивчають усі обставини ДТП.

Нагадаємо, на Львівщині сталася смертельна ДТП, в якій загинув пасажир, а двоє водіїв отримали травми та госпіталізовані. Поліція розслідує подію і встановлює всі обставини аварії на дорозі між Сокалем та Тартаковим.

09 жовтня 2025
03 жовтня 2025
01 жовтня 2025
Ескалація війни чи перемир'я: чим обернеться для Росії зміна риторики Трампа
26 вересня 2025
Удари по навчальних центрах ЗСУ: як має реагувати військове командування і цивільна влада
По місту б'ють із танків: як українці живуть і працюють неподалік фронту
