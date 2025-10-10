Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Кількість травмованих внаслідок атаки по Черкащині 10 жовтня зросла до восьми

Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець в коментарі "Суспільному", передає RegioNews.

Станом на 9:40 відомо про вісім травмованих людей, серед них – дитина.

Також очільник ОВА повідомив, що через ворожі атаки та пошкодження енергетичного обладнання з 8:45 по Черкаській області частково застосовані аварійні відключення електроенергії. Зокрема, по Драбівській філії, Чорнобаївській філії, ВСП "Золотоніські енергетичні мережі", Канівській філії.

Посадовець закликав громадян ощадливо користуватися електроенергією.

Раніше повідомлялося, що у Каневі уламками збитої ракети пошкоджений багатоповерховий будинок. Через нічну атаку перекритий рух греблею ГЕС.

Нагадаємо, в ніч на 10 жовтня російська армія завдала масованого ракетно-дронового удару по критичній інфраструктурі України. Низка областей залишилась без електропостачання.