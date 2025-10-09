Фото: поліція

Про це інформує RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто BMW не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги, з’їхав у кювет і врізався в дерево. Внаслідок зіткнення травмувалися водій та двоє пасажирів – 20-річна дівчина і 27-річний чоловік. Їх госпіталізували.

У 25-річного водія відібрали біологічні зразки для перевірки на стан сп’яніння.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Поліція з’ясовує всі обставини події.

Нагадаємо, в поліції розповіли подробиці ДТП з маршруткою на Рівненщині, внаслідок якої одна людина загинула, ще шестеро – травмувались.