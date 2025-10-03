На Черкащині легковик зіткнувся з вантажівкою: є загиблі
ДТП сталася поблизу міста Кам’янка в Черкаському районі за участю легковика та вантажівки
Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
За попередніми даними, водій Daewoo Nexia на повороті виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок зіткнення загинули 30-річний водій легковика та його 37-річна пасажирка.
За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.
Нагадаємо, ввечері 1 жовтня на трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку. Загинули мати й донька, постраждала бабуся.
01 жовтня 2025
07 серпня 2025
