Фото: поліція

ДТП сталася поблизу міста Кам’янка в Черкаському районі за участю легковика та вантажівки

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

За попередніми даними, водій Daewoo Nexia на повороті виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажним автомобілем DAF. Внаслідок зіткнення загинули 30-річний водій легковика та його 37-річна пасажирка.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, ввечері 1 жовтня на трасі в Одеській області легковик врізався у вантажівку. Загинули мати й донька, постраждала бабуся.