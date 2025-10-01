Фото: поліція

Правоохоронці встановили та затримали 45-річного чоловіка, причетного до подвійного вбивства в Уманському районі. Вбивство жінки у будинку зловмисник замаскував під пожежу, а тіло чоловіка, якого застрелив зі зброї, приховав у чагарниках

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

19 вересня до поліції звернувся місцевий житель, який прийшов до 74-річного батька й побачив у будинку загоряння, а в одній із кімнат мертву людину. Загиблою виявилася 64-річна односельчанка, яка допомагала пенсіонеру по господарству. Самого чоловіка вдома не було.

Зловмисник інсценував пожежу, розкидав у будинку речі, викрав майно і цінності та втік.

Над розкриттям злочину працювали оперативники, експерти, кінологи та водолази. Вони ретельно обстежили територію, переглянули записи камер і перевірили можливих свідків.

Під час пошукових заходів поліцейські виявили у чагарниках тіло 74-річного господаря будинку з вогнепальними пораненнями.

Правоохоронці встановили зловмисника. Ним виявився раніше судимий житель Запорізької області. Він переховувався у закинутих будинках у селі Верхнячка, де його затримали спецпризначенці. У помешканні, яке винаймав в Умані, знайшли зброю та боєприпаси. Все направили на експертизу.

Чоловіку повідомили про підозру в умисному вбивстві двох осіб із корисливих мотивів (п.п. 1, 6, 13 ч. 2 ст. 115 ККУ), розбої в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 187 ККУ) та незаконному поводженні зі зброєю (ст. 263 ККУ). Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою.

Затриманому загрожує довічне позбавлення волі. Слідство триває.

