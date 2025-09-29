Ілюстративне фото

У Черкасах повідомили про підозру лікарю-анестезіологу. Йдеться про справу про смерть дитини

Про це повідомляє Офіс головного прокурора України, передає RegioNews.

За даними слідства, в листопаді 2024 року під час планової операції 7-річному хлопчику медик порушив вимоги інструкції щодо застосування та дозування лікарського засобу (наркозу). У результаті дитина померла.

Правоохоронці провели низку експертиз. Результат підтвердив порушення з боку лікаря. Медика зараз відсторонено від виконання професійних обов'язків.

Тепер лікарю загрожує покарання у виді обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 3 років.

