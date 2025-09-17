Фото: ДСНС

Вночі 17 вересня через ворожу дронову атаку в Черкаській області виникла пожежа

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Росіяни атакували об’єкт критичної інфраструктури. Загальна площа пожежі становила 260 кв. м.

Піротехніки обстежили місце влучання, після чого рятувальники ліквідували пожежу.

На щастя, жертв чи постраждалих немає.

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня росіяни атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300, а також 172-ма ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера" і безпілотниками інших типів, понад 100 із них – "шахеди".