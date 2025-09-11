Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Інцидент стався у Черкасах в четвер, 11 вересня, на вулиці Нарбутівській

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Черкаський обласний ТЦК.

Спільний патруль військовослужбовців ТЦК та поліцейських зупинив чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Той відмовився надати документи, поводився агресивно й почав розмахувати пакетом із сокирою всередині.

У результаті один із військових отримав два удари по голові. Під час затримання чоловік застосував газовий балончик проти іншого військовослужбовця.

На місце викликали "швидку" та слідчо-оперативну групу.

Встановлено, що чоловік перебуває у розшуку. При собі, окрім сокири та балончика, він мав предмет, схожий на пістолет.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, 7 вересня на Кіровоградщині двоє чоловіків напали на поліцейських під час перевірки документів. Один із них розпилив сльозогінний газ у бік правоохоронців.