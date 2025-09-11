У Черкасах чоловік із сокирою в пакеті напав на військових ТЦК
Інцидент стався у Черкасах в четвер, 11 вересня, на вулиці Нарбутівській
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Черкаський обласний ТЦК.
Спільний патруль військовослужбовців ТЦК та поліцейських зупинив чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Той відмовився надати документи, поводився агресивно й почав розмахувати пакетом із сокирою всередині.
У результаті один із військових отримав два удари по голові. Під час затримання чоловік застосував газовий балончик проти іншого військовослужбовця.
На місце викликали "швидку" та слідчо-оперативну групу.
Встановлено, що чоловік перебуває у розшуку. При собі, окрім сокири та балончика, він мав предмет, схожий на пістолет.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження.
Нагадаємо, 7 вересня на Кіровоградщині двоє чоловіків напали на поліцейських під час перевірки документів. Один із них розпилив сльозогінний газ у бік правоохоронців.