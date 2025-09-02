09:38  02 сентября
02 сентября 2025, 11:06

В Ровенской области водитель автомобиля "Jaguar" допустил наезд на 35-летнего пешехода

02 сентября 2025, 11:06
Фото: Национальная полиция Украины
Следователи расследуют ДТП с участием двух автомобилей и пешехода, в результате которого мужчина получил травмы

Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.

В Ровенском районе полиция сообщила о подозрении водителю, допустившего наезд на пешехода. По данным следствия, 28-летний житель Ровно на автомобиле Jaguar превысил разрешенную скорость и не сбавил движение при приближении к пешеходному переходу. Поэтому он наехал на 35-летнего мужчину из Волыни, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

ДТП произошло на нерегулируемом переходе

После удара пострадавшего отбросило на правую полосу дороги, где на него совершил наезд другой автомобиль – Audi A6. Машину управлял 37-летний житель Здовбицкой громады. Следствие отмечает, что водитель Audi двигался в попутном направлении и не имел возможности избежать столкновения из-за технических ограничений торможения.

29-летнему водителю "Jaguar" следователи объявили о подозрении. Ему избрали меру пресечения в виде залога размером 60 560 гривен. Прокуратура уже сообщила о намерении оспорить это решение в суде.

Следствие продолжает выяснение всех обстоятельств происшествия и устанавливает детали, которые могут повлиять на дальнейшее уголовное производство.

Ранее сообщалось, в Днепре на улице Большой Деевской водитель сбил ребенка. Местные жители оказали потерпевшей первую помощь и делились кадрами с места происшествия в соцсетях.

