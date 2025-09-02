В Ровенской области водитель автомобиля "Jaguar" допустил наезд на 35-летнего пешехода
Следователи расследуют ДТП с участием двух автомобилей и пешехода, в результате которого мужчина получил травмы
Об этом сообщает полиция Ровенской области, передает RegioNews.
В Ровенском районе полиция сообщила о подозрении водителю, допустившего наезд на пешехода. По данным следствия, 28-летний житель Ровно на автомобиле Jaguar превысил разрешенную скорость и не сбавил движение при приближении к пешеходному переходу. Поэтому он наехал на 35-летнего мужчину из Волыни, который переходил дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
После удара пострадавшего отбросило на правую полосу дороги, где на него совершил наезд другой автомобиль – Audi A6. Машину управлял 37-летний житель Здовбицкой громады. Следствие отмечает, что водитель Audi двигался в попутном направлении и не имел возможности избежать столкновения из-за технических ограничений торможения.
29-летнему водителю "Jaguar" следователи объявили о подозрении. Ему избрали меру пресечения в виде залога размером 60 560 гривен. Прокуратура уже сообщила о намерении оспорить это решение в суде.
Следствие продолжает выяснение всех обстоятельств происшествия и устанавливает детали, которые могут повлиять на дальнейшее уголовное производство.
Ранее сообщалось, в Днепре на улице Большой Деевской водитель сбил ребенка. Местные жители оказали потерпевшей первую помощь и делились кадрами с места происшествия в соцсетях.