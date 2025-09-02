16:09  02 вересня
02 вересня 2025, 15:43

На Черкащині авто виїхало на зустрічну смугу – три людини загинули, дитина у лікарні

02 вересня 2025, 15:43
Фото: Національна поліція
У вівторок, 2 вересня, поблизу села Піщане Золотоніського району на Черкащині сталася смертельна ДТП за участю двох легкових автомобілів

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередніми даними, водійка автомобіля Ford Fiesta виїхала на зустрічну смугу та зіткнулася з ВАЗ-2110.

Внаслідок аварії загинули троє осіб: 28-річна кермувальниця Ford, 56-річний водій ВАЗ та його 65-річна пасажирка. Малолітня дитина, яка перебувала в автомобілі Ford, отримала травми, її госпіталізували до лікарні.

Поліція Черкаської області відкрила кримінальне провадження.

Наразі правоохоронці проводять слідчі дії для з’ясування всіх обставин трагедії.

Нагадаємо, днями у Коростені на Житомирщині сталася смертельна ДТП за участю мотоцикліста та пішохода. За попередніми даними, 18-річний місцевий мешканець, керуючи мотоциклом Honda, наїхав на жінку, яка переходила дорогу.

