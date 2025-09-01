14:28  01 вересня
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
09:57  01 вересня
У ліцеї на Дніпропетровщині створили джинсовий клас
UA | RU
UA | RU
01 вересня 2025, 12:30

На Черкащині викрито канал незаконного переправлення чоловіків призовного віку

01 вересня 2025, 12:30
Читайте также на русском языке
Фото: Національний банк України
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці викрили групу осіб, яка організовувала незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

Слідчі Уманського райуправління поліції разом з оперативниками Управління стратегічних розслідувань задокументували діяльність трьох мешканців району, які налагодили незаконний канал для виїзду військовозобов’язаних за межі країни. Зловмисники пропонували чоловікам за 200 тисяч гривень допомогу у безперешкодному виїзді.

Затримані організатори незаконного переправлення

Правоохоронці зафіксували чергову спробу переправлення та затримали 35-, 44- та 54-річних чоловіків у момент отримання частини обумовленої суми – 125 тисяч гривень. Затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Тривають слідчі дії та збір доказів

Під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманим про підозру. Розслідування триває, поліцейські продовжують збирати докази та встановлювати всі обставини незаконної діяльності.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті судили прикордонника за організацію незаконного переправлення чоловіків через кордон. Він пропонував "допомогу" за гроші, розповідаючи про маршрути, сліпі зони та час роботи прикордонних нарядів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
кордон перетин кордону затримання виїзд за кордон переправа Черкаська область
Підозрюваному у вбивстві ексспікера Ради Андрія Парубія повідомлено про підозру
01 вересня 2025, 12:12
$30 тисяч за мовчання: у Києві затримали зловмисника, який погрожував бізнесмену
01 вересня 2025, 11:13
Затримано агентів російського ГРУ, які планували атаки на Київ і Одесу
01 вересня 2025, 10:42
Всі новини »
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
На Сумщині подружжя пенсіонерів підірвалося на ворожій міні
01 вересня 2025, 14:33
Зʼявилися ексклюзивні деталі вбивства ексглави ВР Андрія Парубія, – ЗМІ Львівщини
01 вересня 2025, 14:30
Спека в Україні триває: 2 вересня очікується до +34
01 вересня 2025, 14:28
На Одещині судитимуть зловмисника, який за 10 000 доларів допомагав чоловікам потрапити до Молдови
01 вересня 2025, 14:15
Мешканця Кривого Рогу судитимуть за незаконний посів та вирощування понад 600 кущів конопель
01 вересня 2025, 14:01
Слідство перевіряє інформацію про можливих спільників у справі Парубія
01 вересня 2025, 13:59
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
01 вересня 2025, 13:34
Експорт українського металу обвалився на третину, – дані GMK
01 вересня 2025, 13:28
Прокуратура проситиме арешт без права застави для підозрюваного у вбивстві Парубія
01 вересня 2025, 13:18
На Тернопільщині водій Volkswagen збив неповнолітнього мотоцикліста
01 вересня 2025, 13:08
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
Всі блоги »