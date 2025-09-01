Фото: Національний банк України

Правоохоронці викрили групу осіб, яка організовувала незаконне переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України

Про це повідомляє поліція Черкащини, передає RegioNews.

Слідчі Уманського райуправління поліції разом з оперативниками Управління стратегічних розслідувань задокументували діяльність трьох мешканців району, які налагодили незаконний канал для виїзду військовозобов’язаних за межі країни. Зловмисники пропонували чоловікам за 200 тисяч гривень допомогу у безперешкодному виїзді.

Затримані організатори незаконного переправлення

Правоохоронці зафіксували чергову спробу переправлення та затримали 35-, 44- та 54-річних чоловіків у момент отримання частини обумовленої суми – 125 тисяч гривень. Затриманих помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Тривають слідчі дії та збір доказів

Під процесуальним керівництвом Уманської окружної прокуратури слідчі повідомили затриманим про підозру. Розслідування триває, поліцейські продовжують збирати докази та встановлювати всі обставини незаконної діяльності.

Раніше повідомлялося, на Закарпатті судили прикордонника за організацію незаконного переправлення чоловіків через кордон. Він пропонував "допомогу" за гроші, розповідаючи про маршрути, сліпі зони та час роботи прикордонних нарядів.